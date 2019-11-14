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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50
PUMB
Уважаемый представитель!
Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?
Ваш потенциальный клиент
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58
Annet_ написав:PUMB
Уважаемый представитель!
Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?
Ваш потенциальный клиент
раньше на всё это уходило 30-45 минут...
даже если карту предложат именную, то это не проблема - деньги можете внести на счёт через менеджера по приходному ордеру, подключайте ПУМБ-онлайн и оформляйте депозит - это можно сделать как правило прямо в отделении (в моём для этих целей стоит специальный планшет)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:21
Annet_
Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?
в пакете услуг 2 бесплатные карты, 1 неименная (сразу выдается) и именная.
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?
верно
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?
да, так и есть. или и в терминале внести средства.
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PUMB
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:59
PUMB
Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:01
Тракторист
Вам тоже большое спасибо за содействие!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 10 раз.
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