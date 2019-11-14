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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2382238323842385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:50

PUMB
Уважаемый представитель!
Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?
Ваш потенциальный клиент :)
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:58

  Annet_ написав:PUMB
Уважаемый представитель!
Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?
Ваш потенциальный клиент :)

раньше на всё это уходило 30-45 минут...

даже если карту предложат именную, то это не проблема - деньги можете внести на счёт через менеджера по приходному ордеру, подключайте ПУМБ-онлайн и оформляйте депозит - это можно сделать как правило прямо в отделении (в моём для этих целей стоит специальный планшет)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:21

Annet_

Карта "ВсеКАРТА" неименная? Т.е. можно прийти в отделение и сразу ее получить?

в пакете услуг 2 бесплатные карты, 1 неименная (сразу выдается) и именная.
Также, %% по вкладам, открытым в Интернет-банкинге, и по промокоду по действующей сейчас акции получатся одинаковые?

верно
И можно прийти в отделение, сразу получить карту и сразу внести на нее деньги в кассе, оформить Интернет-банкинг и открыть там вклад? Все в один день?

да, так и есть. или и в терминале внести средства.
Ваш потенциальный клиент :)

рады сотрудничеству :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:59

PUMB
Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:01

Тракторист
Вам тоже большое спасибо за содействие!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:11

  Annet_ написав:PUMB
Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?

открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:45

PUMB

Как там доп. проверка? Ждёте шамана из леса или Арахамию с полиграфом?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:00

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
При пополнение по реквизитам по IBAN СЭПом из другого банка есть комиссия за "вход" на Всекарту или нет?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:44

  Клиент_ написав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
При пополнение по реквизитам по IBAN СЭПом из другого банка есть комиссия за "вход" на Всекарту или нет?

нет, с чего вы взяли?!? смотрите тарифы карты
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 08:53

Re: ПУМБ

Клиент_ написав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
При пополнение по реквизитам по IBAN СЭПом из другого банка есть комиссия за "вход" на Всекарту или нет?
Немає. Комісія тільки на вихід.
Zochan
 
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