Только надо учесть, что есть еще одно ограничение именно для пумб-онлайна -
На операції в ПУМБ Online (застосовується сумарно до всіх карток клієнта в ПУМБ Online):Операції в ПУМБ Online (на добу) 20 000 UAH - 10 шт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:23
Re: ПУМБ
Только надо учесть, что есть еще одно ограничение именно для пумб-онлайна -
На операції в ПУМБ Online (застосовується сумарно до всіх карток клієнта в ПУМБ Online):Операції в ПУМБ Online (на добу) 20 000 UAH - 10 шт
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:27
Но можно поднять по звонку на горячую линию.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:32
Re: ПУМБ
Выход
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:35
Вообщем просто так вывести безналом вклад под фонд не выйдет.
Лучше иметь 2..3 карты к счету и... лояльный финмон, который не присикивается к р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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