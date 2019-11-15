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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2384238523862387

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:23

Re: ПУМБ

Только надо учесть, что есть еще одно ограничение именно для пумб-онлайна -

На операції в ПУМБ Online (застосовується сумарно до всіх карток клієнта в ПУМБ Online):Операції в ПУМБ Online (на добу) 20 000 UAH - 10 шт
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:27

  Flamingo написав:Только надо учесть, что есть еще одно ограничение именно для пумб-онлайна -

На операції в ПУМБ Online (застосовується сумарно до всіх карток клієнта в ПУМБ Online):Операції в ПУМБ Online (на добу) 20 000 UAH - 10 шт

Но можно поднять по звонку на горячую линию.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28

  Flamingo написав:На операції в ПУМБ Online (застосовується сумарно до всіх карток клієнта в ПУМБ Online):Операції в ПУМБ Online (на добу) 20 000 UAH - 10 шт

Общее на вход и на выход?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:32

Re: ПУМБ

Vorlon написав:Общее на вход и на выход?

Выход
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:35

Вообщем просто так вывести безналом вклад под фонд не выйдет.
Лучше иметь 2..3 карты к счету и... лояльный финмон, который не присикивается к р2р :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:15

  clientage написав:Вообщем просто так вывести безналом вклад под фонд не выйдет.
Лучше иметь 2..3 карты к счету и... лояльный финмон, который не присикивается к р2р :shock:

я пошёл по варианту семейного подряда - 4 разных клиента дают в 4 раза больше возможностей... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:19

  Тракторист написав:
  clientage написав:Вообщем просто так вывести безналом вклад под фонд не выйдет.
Лучше иметь 2..3 карты к счету и... лояльный финмон, который не присикивается к р2р :shock:

я пошёл по варианту семейного подряда - 4 разных клиента дают в 4 раза больше возможностей... :mrgreen:

Ну тут еще нуна тёщу и жену натаскать на финмон, а они чуть шо ни так начинают кастрюлями бросаться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:31

PUMB

Как там мой вопрос? Будете совет директоров собирать? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:40

Собираю совет Форумчан

Поклон Вам до земли, уважаемые.
Дистанционно одобрили 20к кред карту. Какие тут в ПУМБЕ возможности и рифы?
Че опасаться?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:56

  Goodman написав:Поклон Вам до земли, уважаемые.
Дистанционно одобрили 20к кред карту. Какие тут в ПУМБЕ возможности и рифы?
Че опасаться?

Шо значит одобрили? Уже прям в УБКИ запрос послали, карту выпустили?
Или настойчивая деваха попросила зайти оформить типа одобреный лимит? Т.е. это 30..40мин оформления и скоринг!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2384238523862387
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