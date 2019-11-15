"Дистанционно одобрили" - это значит "теоретически возможен".
Одобрить может только гестапо и последующий скоринг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09
Re: ПУМБ
"Дистанционно одобрили" - это значит "теоретически возможен".
Одобрить может только гестапо и последующий скоринг
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09
Re: ПУМБ
Звонили, спросили - хочу ли я?
Хочу. Давайте посчитаем - давайте . Вам система дает 22к.
22к мне много - давайте 20К. Счас минутку заведу в камп и проверю - минуту молчания- АЛИЛУЯ - ВАМ ОБОДРЕНО 20к. Куда вы подойдете и оформите карту?
Выбрал точку на завтра, на СБ. Приходите. Через минуту пришла СМС
Чекаемо на Вас бла ла бла за адресою, прихватите паспорт, код .....
Отправитель PUMB
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:21
Re: ПУМБ
Понял, сл. раз я тож пока не услышу "система дает" не прийду. А то я просто после этого развода звякнул начу в св. отд-е, поговорил с ним по душам, рассказал про Миху и др. кредитки, про мониториг УБКИ, и он таки сдался -- сказал, шо то было маркет. исследование спецдевах, которые ни сном ни духом про мою КИ, но им тоже нуна на шото жить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24
clientage там ключевая тема просить меньше, чем дает система.
попросил меньше - сразу дало , розкатал бы губу - был бы отлуп.
но .... это все в теории , жду завтрашний день.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:30
Re: ПУМБ
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 лис, 2019 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35
Это так называемый "куриный обзвон"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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