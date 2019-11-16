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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2385238623872388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09

Re: ПУМБ

"Дистанционно одобрили" - это значит "теоретически возможен".
Одобрить может только гестапо и последующий скоринг
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09

Re: ПУМБ

  clientage написав:Шо значит одобрили? Уже прям в УБКИ запрос послали, карту выпустили?
Или настойчивая деваха попросила зайти оформить типа одобреный лимит? Т.е. это 30..40мин оформления и скоринг!


Звонили, спросили - хочу ли я?
Хочу. Давайте посчитаем - давайте . Вам система дает 22к.
22к мне много - давайте 20К. Счас минутку заведу в камп и проверю - минуту молчания- АЛИЛУЯ - ВАМ ОБОДРЕНО 20к. Куда вы подойдете и оформите карту?
Выбрал точку на завтра, на СБ. Приходите. Через минуту пришла СМС
Чекаемо на Вас бла ла бла за адресою, прихватите паспорт, код .....
Отправитель PUMB
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:21

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Вам система дает 22к.

Понял, сл. раз я тож пока не услышу "система дает" не прийду. А то я просто после этого развода звякнул начу в св. отд-е, поговорил с ним по душам, рассказал про Миху и др. кредитки, про мониториг УБКИ, и он таки сдался -- сказал, шо то было маркет. исследование спецдевах, которые ни сном ни духом про мою КИ, но им тоже нуна на шото жить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24

clientage там ключевая тема просить меньше, чем дает система.
попросил меньше - сразу дало , розкатал бы губу - был бы отлуп.
но .... это все в теории , жду завтрашний день.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35

  clientage написав:
  Goodman написав:Вам система дает 22к.

Понял, сл. раз я тож пока не услышу "система дает" не прийду. А то я просто после этого развода звякнул начу в св. отд-е, поговорил с ним по душам, рассказал про Миху и др. кредитки, про мониториг УБКИ, и он таки сдался -- сказал, шо то было маркет. исследование спецдевах, которые ни сном ни духом про мою КИ, но им тоже нуна на шото жить :)

Это так называемый "куриный обзвон" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:24

  mustbe написав:Одобрить может только гестапо и последующий скоринг

Не совсем так - зарплатникам дают 3 тысячи сразу. Мне при выдаче всеКАРТы менеджер сразу в руки взяла два конверта (всеКАРТА и ВСЕМОЖУ) и готова была выдать кредитку сразу. Говорила, что при использовании лимит потом повышают со временем. Даже подержал её в руках. Отказался - нафиг не нужна.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:20

Re: ПУМБ

Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:18

Re: ПУМБ

Vorlon написав:и готова была выдать кредитку сразу.

Выдает она пластик, не факт что потом что-то откроют :)
Но 3к для зарплатника шансы большие
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45

qwe_ua
Было сказано, что 3к утверждено сразу. Мне нужно было только согласиться. Не знаю разве что это только по нашему зарплатному проекту или по любому. Предприятие крупное, кредиты в банке, платежи и прочее...
Vorlon
 
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