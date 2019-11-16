"Дистанционно одобрили" - это значит "теоретически возможен".
Одобрить может только гестапо и последующий скоринг
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09
Re: ПУМБ
"Дистанционно одобрили" - это значит "теоретически возможен".
Одобрить может только гестапо и последующий скоринг
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:09
Re: ПУМБ
Звонили, спросили - хочу ли я?
Хочу. Давайте посчитаем - давайте . Вам система дает 22к.
22к мне много - давайте 20К. Счас минутку заведу в камп и проверю - минуту молчания- АЛИЛУЯ - ВАМ ОБОДРЕНО 20к. Куда вы подойдете и оформите карту?
Выбрал точку на завтра, на СБ. Приходите. Через минуту пришла СМС
Чекаемо на Вас бла ла бла за адресою, прихватите паспорт, код .....
Отправитель PUMB
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:21
Re: ПУМБ
Понял, сл. раз я тож пока не услышу "система дает" не прийду. А то я просто после этого развода звякнул начу в св. отд-е, поговорил с ним по душам, рассказал про Миху и др. кредитки, про мониториг УБКИ, и он таки сдался -- сказал, шо то было маркет. исследование спецдевах, которые ни сном ни духом про мою КИ, но им тоже нуна на шото жить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:24
clientage там ключевая тема просить меньше, чем дает система.
попросил меньше - сразу дало , розкатал бы губу - был бы отлуп.
но .... это все в теории , жду завтрашний день.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35
Это так называемый "куриный обзвон"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:24
Не совсем так - зарплатникам дают 3 тысячи сразу. Мне при выдаче всеКАРТы менеджер сразу в руки взяла два конверта (всеКАРТА и ВСЕМОЖУ) и готова была выдать кредитку сразу. Говорила, что при использовании лимит потом повышают со временем. Даже подержал её в руках. Отказался - нафиг не нужна.
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:20
Re: ПУМБ
Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:18
Re: ПУМБ
Выдает она пластик, не факт что потом что-то откроют
Но 3к для зарплатника шансы большие
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:45
qwe_ua
Было сказано, что 3к утверждено сразу. Мне нужно было только согласиться. Не знаю разве что это только по нашему зарплатному проекту или по любому. Предприятие крупное, кредиты в банке, платежи и прочее...
Додано: Нед 17 лис, 2019 07:02
PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?
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