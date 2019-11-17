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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:03
Фантом написав:
Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.
Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:27
1finanсier написав:
PUMB
PUMB написав: Annet_ написав:PUMB
Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?
открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд
, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?
для чого вона менеджеру?
у Вас всеКАРТА відкрита?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50
klug написав: Фантом написав:
Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.
Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?
Сейчас вроде нету калорийной пищи. Но кому и ягель комбикорм.
Свиноту тут отстреливали с завидным постоянством, так что пока только ягель.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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