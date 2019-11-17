Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2019 00:03
Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:27
для чого вона менеджеру?
у Вас всеКАРТА відкрита?
Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50
Сейчас вроде нету калорийной пищи. Но кому и ягель комбикорм.
Свиноту тут отстреливали с завидным постоянством, так что пока только ягель.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38
Re: ПУМБ
Все е , але не вс1м.
Доглядальниц1 р1зн1. Одна доглядальниця по телефону закликае та препрошуе.
1нша на ферм1, творча особист1сть, тонко1 орган1зац11 - ходить на роботу по внутр1шньому годиннику. 1 розмова як вирок - заявку завожу 30 хв - тобто , оставь надежду всяк всюда входящий.
А третья по телефону привела приговор в исполнение = раз вы не пришли (байдуже на Ваши оправдания) Я ЗАКРЫВАЮ ЗАЯВКУ. До побачення гуси, до побачення.
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Год назад я тоже просрал один день, когда пытался открыть депозит под Минфин.
Вот не скажу, как быстро гоняет ПУМБ,но запрягаются ОНИ ОЧЕНЬ ДОЛГО.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 18 лис, 2019 20:26
Re: ПУМБ
У всех карты с балами пропали в кабинете MC REWARDS?
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:15
З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лис, 2019 21:30
Re: ПУМБ
На месте
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