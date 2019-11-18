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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2386238723882389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 00:03

  Фантом написав:Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.

Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:27

  1finanсier написав:
  PUMB написав:
  Annet_ написав:PUMB
Большое спасибо за ответ! Остался только один непроясненный момент: а зачем в пакете две карты? Они в одной валюте?

открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд :)

PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?


для чого вона менеджеру? :)

у Вас всеКАРТА відкрита?
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50

  klug написав:
  Фантом написав:Мне как обещали по телефону 30к, так и налили в отделении. Через пару месяцев подняли до 35к.
И знакомой тоже налили, как обещали, копейка в копейку.

Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?

Сейчас вроде нету калорийной пищи. Но кому и ягель комбикорм. :)
Свиноту тут отстреливали с завидным постоянством, так что пока только ягель.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38

Re: ПУМБ

  klug написав:Просвітіть громаду: комбікорм тут є десь захований лише ягель?


Все е , але не вс1м.
Доглядальниц1 р1зн1. Одна доглядальниця по телефону закликае та препрошуе.
1нша на ферм1, творча особист1сть, тонко1 орган1зац11 - ходить на роботу по внутр1шньому годиннику. 1 розмова як вирок - заявку завожу 30 хв - тобто , оставь надежду всяк всюда входящий.
А третья по телефону привела приговор в исполнение = раз вы не пришли (байдуже на Ваши оправдания) Я ЗАКРЫВАЮ ЗАЯВКУ. До побачення гуси, до побачення.

*************************
Год назад я тоже просрал один день, когда пытался открыть депозит под Минфин.
Вот не скажу, как быстро гоняет ПУМБ,но запрягаются ОНИ ОЧЕНЬ ДОЛГО.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:26

Re: ПУМБ

У всех карты с балами пропали в кабинете MC REWARDS?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:15

З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:30

Re: ПУМБ

Kevin написав:У всех карты с балами пропали в кабинете MC REWARDS?
На месте
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 00:56

  Квесторе_поверніться написав:З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн. :(


У вас зарплата как у Колобова? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:12

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн. :(


У вас зарплата как у Колобова? :shock:

Это вы Коболева имели в виду с зарплатой в 2 млн?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:41

  candidat написав:
  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн. :(


У вас зарплата как у Колобова? :shock:

Это вы Коболева имели в виду с зарплатой в 2 млн?


Да колобка. Ему за 2 присеста всё в ПУМБе не снять. Придётся маме на чужбину отправлять.
Ratatui
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