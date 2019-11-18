Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен,
журуют... кобели
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:10
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен,
журуют... кобели
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:51
Очередное покращення: "З 01.12.19 у пакеті послуг "Картка Дбайлива"/"Картка Дбайлива Плюс" скасовується нарахування cashback". И настоятельно просят переходить на "всеКАРТУ".
Думаю, следующим этапом втихую отключат ревордсы. Видимо лучше их потратить.
|