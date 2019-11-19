Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен,
журуют... кобели
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:10
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен,
журуют... кобели
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:51
Очередное покращення: "З 01.12.19 у пакеті послуг "Картка Дбайлива"/"Картка Дбайлива Плюс" скасовується нарахування cashback". И настоятельно просят переходить на "всеКАРТУ".
Думаю, следующим этапом втихую отключат ревордсы. Видимо лучше их потратить.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:07
Лимиты
Подскажите, пожалуйста, лимиты на р2р переводы в мобильном приложении пумб.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:20
Re: ПУМБ
Выход, вход, карта, счёт....
Выход со счета на карту третьего банка 20к, после звонка другу должно быть 3 раза по 25.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:45
Одна точка ПУМБ не видит вторую.
Дали карту с осьминожкой на 11К. Чё 11к, а не 22к - доходы "не такие".
пакет - ВСЕ МОЖУ стандарт без страховки.
карта Голда чип пай пас о_0_о.
Беседа о доходах , 2 номера с ФИО , разговор за машины и за регистрацию и все.
11к с порога - был ударом для менеджера , вот не верила она, до конца не верила .....
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Был убит совком - з оригиналом вирно. ФИО дата подпись - ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНУ СТРОЧКУ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ. Корпоративный стиль?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:03
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:25
Re: ПУМБ
149т или 150т
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