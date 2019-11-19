Додано: Сер 20 лис, 2019 17:45

Одна точка ПУМБ не видит вторую.

Дали карту с осьминожкой на 11К. Чё 11к, а не 22к - доходы "не такие".

пакет - ВСЕ МОЖУ стандарт без страховки.

карта Голда чип пай пас о_0_о.

Беседа о доходах , 2 номера с ФИО , разговор за машины и за регистрацию и все.

11к с порога - был ударом для менеджера , вот не верила она, до конца не верила .....

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Был убит совком - з оригиналом вирно. ФИО дата подпись - ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНУ СТРОЧКУ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ. Корпоративный стиль?