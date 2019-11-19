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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2387238823892390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:10

  candidat написав:
  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 1 грудня по Всекарті 2 рази в касі без комісії зменшили до 500000 грн. :(


У вас зарплата как у Колобова? :shock:

Это вы Коболева имели в виду с зарплатой в 2 млн?



Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен,

журуют... кобели
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:51

Очередное покращення: "З 01.12.19 у пакеті послуг "Картка Дбайлива"/"Картка Дбайлива Плюс" скасовується нарахування cashback". И настоятельно просят переходить на "всеКАРТУ".
Думаю, следующим этапом втихую отключат ревордсы. Видимо лучше их потратить.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:07

Лимиты

Подскажите, пожалуйста, лимиты на р2р переводы в мобильном приложении пумб.
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:20

Re: ПУМБ

temjap4 написав:Подскажите, пожалуйста, лимиты на р2р переводы в мобильном приложении пумб.
Выход, вход, карта, счёт....

Выход со счета на карту третьего банка 20к, после звонка другу должно быть 3 раза по 25.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:45

Одна точка ПУМБ не видит вторую.
Дали карту с осьминожкой на 11К. Чё 11к, а не 22к - доходы "не такие".
пакет - ВСЕ МОЖУ стандарт без страховки.
карта Голда чип пай пас о_0_о.
Беседа о доходах , 2 номера с ФИО , разговор за машины и за регистрацию и все.
11к с порога - был ударом для менеджера , вот не верила она, до конца не верила .....
**********
Был убит совком - з оригиналом вирно. ФИО дата подпись - ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНУ СТРОЧКУ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОМ МЕСТЕ. Корпоративный стиль?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:03

  qwe_ua написав:
temjap4 написав:Подскажите, пожалуйста, лимиты на р2р переводы в мобильном приложении пумб.
Выход, вход, карта, счёт....

Выход со счета на карту третьего банка 20к, после звонка другу должно быть 3 раза по 25.

Спасибо. Выход с карты. Это лимит в день? А в месяц?
temjap4
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:25

Re: ПУМБ

temjap4 написав:Спасибо. Выход с карты. Это лимит в день? А в месяц?

149т или 150т
qwe_ua
 
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