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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 06:51
vadymbanker написав:
Выше фонда тут можно размещаться?
Золотое правило депозитчика. Выше фонда размещаться нельзя нигде.
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egorek
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