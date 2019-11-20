Золотое правило депозитчика. Выше фонда размещаться нельзя нигде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 06:51
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:52
Re: ПУМБ
Коллеги.
СЕП на всекарту по реквизитам указанным в ИБ напрямую ходит? Все верно?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:43
везде можно, если есть желание потом судится с фондом
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:01
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
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