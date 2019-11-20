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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2389239023912392>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 06:51

  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?

Золотое правило депозитчика. Выше фонда размещаться нельзя нигде.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:52

Re: ПУМБ

Коллеги.
СЕП на всекарту по реквизитам указанным в ИБ напрямую ходит? Все верно?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:14

ruvex
Да, норм, ходит.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:43

  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?


везде можно, если есть желание потом судится с фондом :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:01

В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:11

  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:14

  Игорь Алексеевич написав:
  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?


везде можно, если есть желание потом судится с фондом :shock:

А зачем судиться? В законе "про систему гарантирования" однозначно прописана очередность. Если денег не хватит до очереди свыше гарантированных сумм - то "обязательства считаются погашенными"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 16:24

  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа


Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.
Чем поможет обращение в банк эмитент карты?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:01

PUMB

  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:03

  demichh написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались.

укажите в личку номер телефона, который зарегистрирован в системе, проверим.
PUMB
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