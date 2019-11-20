|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 06:51
vadymbanker написав:
Выше фонда тут можно размещаться?
Золотое правило депозитчика. Выше фонда размещаться нельзя нигде.
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:52
Коллеги.
СЕП на всекарту по реквизитам указанным в ИБ напрямую ходит? Все верно?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8640
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:14
ruvex
Да, норм, ходит.
-
alex_2013
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 10.04.13
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:43
vadymbanker написав:
Выше фонда тут можно размещаться?
везде можно, если есть желание потом судится с фондом
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4389
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 414 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:01
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:14
Игорь Алексеевич написав: vadymbanker написав:
Выше фонда тут можно размещаться?
везде можно, если есть желание потом судится с фондом
А зачем судиться? В законе "про систему гарантирования" однозначно прописана очередность. Если денег не хватит до очереди свыше гарантированных сумм - то "обязательства считаются погашенными"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9751
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6402 раз.
- Подякували: 2600 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 21 лис, 2019 16:24
PUMB написав: demichh написав:
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа
Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.
Чем поможет обращение в банк эмитент карты?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2948
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:01
PUMB написав: demichh написав:
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа
Из укрсиба деньги списались.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:03
demichh написав: PUMB написав: demichh написав:
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа
Из укрсиба деньги списались.
укажите в личку номер телефона, который зарегистрирован в системе, проверим.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|