А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:04
А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:45
В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти
PUMB, "Може в пейхабі щось поправити"?©
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:49
Re: ПУМБ
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00
Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:36
PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>
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