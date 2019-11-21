А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:04
А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 17:45
В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти
PUMB, "Може в пейхабі щось поправити"?©
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:49
Re: ПУМБ
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00
Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были
Додано: Чет 21 лис, 2019 18:36
PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:23
Re: ПУМБ
+50грн !
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:38
У Таси есть, у запасливых
Несите в Шапито, там 19% выходит на год с ежемес. +бонус за размещение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:46
До братків слід закидати безналом і відкривати онлайн в А24 тоді буде 18,5% з щомісячною виплатою чи капіталізацією + 0,5% кишмиш при більше 20000.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:50
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:54
При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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