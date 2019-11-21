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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2390239123922393>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:04

  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?

А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:45

  demichh написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались.

В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти

PUMB, "Може в пейхабі щось поправити"?©
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:49

Re: ПУМБ

Alexey_k9 написав:
  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?

А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
17.5% это неплохо для стойкого банка. Не в форвард же нести под 19%...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00

  Aps написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа


Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.
Чем поможет обращение в банк эмитент карты?

Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:36

  PUMB написав:
  1finanсier написав:
  PUMB написав:открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд :)

PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?


для чого вона менеджеру? :)

у Вас всеКАРТА відкрита?

PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:23

Re: ПУМБ

  vadymbanker написав:Не в форвард же нести под 19%...


нема там таких ставок, де ви такі побачили? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:38

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:Не в форвард же нести под 19%...


нема там таких ставок, де ви такі побачили? :)

У Таси есть, у запасливых :wink:
Несите в Шапито, там 19% выходит на год с ежемес. +бонус за размещение :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:46

  clientage написав:
  greenozon написав:
  vadymbanker написав:Не в форвард же нести под 19%...


нема там таких ставок, де ви такі побачили? :)

У Таси есть, у запасливых :wink:
Несите в Шапито, там 19% выходит на год с ежемес. +бонус за размещение :wink:

До братків слід закидати безналом і відкривати онлайн в А24 тоді буде 18,5% з щомісячною виплатою чи капіталізацією + 0,5% кишмиш при більше 20000.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:50

  Квесторе_поверніться написав:+ 0,5% кишмиш при більше 20000.

а не больше 10 т?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:54

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:+ 0,5% кишмиш при більше 20000.

а не больше 10 т?

При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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