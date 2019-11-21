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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2390239123922393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:56

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:+ 0,5% кишмиш при більше 20000.

а не больше 10 т?

При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?

да. глубоко копаете
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 20:57

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:+ 0,5% кишмиш при більше 20000.

а не больше 10 т?

При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?

По условиям какой цидулки указанный "лимит"?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:21

Re: ПУМБ

  ruvex написав:По условиям какой цидулки указанный "лимит"?

см. viewtopic.php?p=4799940#p4799940
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 22:03

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:+ 0,5% кишмиш при більше 20000.

а не больше 10 т?

При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?

Чтобы иметь возможность вывести кэшбек в абанке - достаточно открыть вклад не на 20000 а на 16100. Ведь чтобы в а-банке вывести кишмиш надо чтобы там было накоплено 100 грн. "грязными" (чистыми с этой сумы будет получено 80,5 грн.).
А если 80,5 грн. - это обещанные 0,5% чистыми, то 100% - это 16100 грн. но никак не 20К. ;)
Flamingo
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