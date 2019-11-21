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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2019 20:56
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
+ 0,5% кишмиш при більше 20000.
а не больше 10 т?
При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
да. глубоко копаете
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Додано: Чет 21 лис, 2019 20:57
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
+ 0,5% кишмиш при більше 20000.
а не больше 10 т?
При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
По условиям какой цидулки указанный "лимит"?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 21:21
ruvex написав:
По условиям какой цидулки указанный "лимит"?
см. viewtopic.php?p=4799940#p4799940
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 21 лис, 2019 22:03
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: Квесторе_поверніться написав:
+ 0,5% кишмиш при більше 20000.
а не больше 10 т?
При 10000 буде 50 кишмишу. А для виводу потрібно 100. Ні?
Чтобы иметь возможность вывести кэшбек в абанке - достаточно открыть вклад не на 20000 а на 16100. Ведь чтобы в а-банке вывести кишмиш надо чтобы там было накоплено 100 грн. "грязными" (чистыми с этой сумы будет получено 80,5 грн.).
А если 80,5 грн. - это обещанные 0,5% чистыми, то 100% - это 16100 грн. но никак не 20К.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:02
Востаннє редагувалось ruvex
в Чет 21 лис, 2019 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:27
шапито эта шта и братки чьих будут?
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Додано: Чет 21 лис, 2019 23:55
А-Банк
Maksi2 написав:
шапито эта шта и братки чьих будут?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:04
И шапито и братки это А-банк?
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:55
Maksi2 написав:
И шапито и братки это А-банк?
Братки владельцы этого цирка.
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