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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2389239023912392 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 783 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 85 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 208 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 185 Всього голосів : 783 Додано: Чет 21 лис, 2019 17:04 vadymbanker написав: Выше фонда тут можно размещаться? Выше фонда тут можно размещаться?

А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками? А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками? БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW Alexey_k9 Повідомлень: 104 З нами з: 06.08.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 17:45 demichh написав: PUMB написав: demichh написав: В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались. Из укрсиба деньги списались.

В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти



PUMB, "Може в пейхабі щось поправити"?© В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти, "Може в пейхабі щось поправити"?© KVV Повідомлень: 217 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00 Aps написав: PUMB написав: demichh написав: В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа



Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.

Чем поможет обращение в банк эмитент карты? Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.Чем поможет обращение в банк эмитент карты?

Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были Flamingo

Повідомлень: 3330 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2019 18:36 PUMB написав: 1finanсier написав: PUMB написав: открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд

PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ? , цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?



для чого вона менеджеру?



у Вас всеКАРТА відкрита? для чого вона менеджеру?у Вас всеКАРТА відкрита?

PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>> , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>> 1finanсier

Повідомлень: 37 З нами з: 02.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:48 1finanсier написав: PUMB написав: 1finanсier написав: PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ? , цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?



для чого вона менеджеру?



у Вас всеКАРТА відкрита? для чого вона менеджеру?у Вас всеКАРТА відкрита?

PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>> , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>

Подумайте сами - когда вы пришли за картой - Вы ведь наверняка на вопрос менеджера "какую Вам карту оформить?" - ответили "именную". Вам ее и оформили. Попроси Вы изначально две карты - Вам бы 2 и оформили - одну сразу - одну через неделю. Или по Вашему менеджер должен Вам был навязывать неименную карту до тех пор пока Вы не согласитесь Подумайте сами - когда вы пришли за картой - Вы ведь наверняка на вопрос менеджера "какую Вам карту оформить?" - ответили "именную". Вам ее и оформили. Попроси Вы изначально две карты - Вам бы 2 и оформили - одну сразу - одну через неделю. Или по Вашему менеджер должен Вам был навязывать неименную карту до тех пор пока Вы не согласитесь Flamingo

Повідомлень: 3330 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 683 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2389239023912392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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