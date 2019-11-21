Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00

Aps написав: PUMB написав: demichh написав: В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа



Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.

Чем поможет обращение в банк эмитент карты? Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.Чем поможет обращение в банк эмитент карты?

Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были