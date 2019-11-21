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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2389239023912392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:04

  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?

А смысл вообще тут размещатся с такими-то ставками?
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:45

  demichh написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались.

В мене пейхаб списав гроші з двох банків(Укрсиб і ТАС), а платежі відхилені через якісь ліміти

PUMB, "Може в пейхабі щось поправити"?©
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:00

  Aps написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа


Так же пишут что деньги списались, а платеж в Пейхаб не прошел.
Чем поможет обращение в банк эмитент карты?

Ничем. Забейте. Раз не проходит платеж - и не пройдет. Деньги если списаны - вернутся через 2-3 дня. Повлиять нельзя никак. Если оно не работает - не чинят пока само не наладится. У меня по одному поставщику услуг более полугода не работало- потом наладилось, но спустя какое-то время по другому поставщику сломалось. Если оно сломано никто не чинит - платите через другие каналы. Это пумбовский хаб и его поддержка такая же непробиваемая как и любая поддержка связанная с пумбой. Они будут обвинять Ваш банк, Вас, получателя денег, но не признают, что реальная проблема в их системе. Поэтому смиритесь и пользуйтесь другими ресурсами. Авось само рассосется. Прецеденты были ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:36

  PUMB написав:
  1finanсier написав:
  PUMB написав:открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд :)

PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?


для чого вона менеджеру? :)

у Вас всеКАРТА відкрита?

PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 07:48

  1finanсier написав:
  PUMB написав:
  1finanсier написав:PUMB, цікаво, а мені лише одну карту видали - через тиждень іменну. А де ж тоді моя не іменна? Манагер собі забрав ?


для чого вона менеджеру? :)

у Вас всеКАРТА відкрита?

PUMB , так, відкрита, але ж Ви кажете що повино бути дві ? ) - <<открывается один счет, например, в гривне. к нему уже 2 карты - на выбор клиента и для удобства клиента: или неименную и сразу, а именную потом; или одну неименную и тд>>

Подумайте сами - когда вы пришли за картой - Вы ведь наверняка на вопрос менеджера "какую Вам карту оформить?" - ответили "именную". Вам ее и оформили. Попроси Вы изначально две карты - Вам бы 2 и оформили - одну сразу - одну через неделю. Или по Вашему менеджер должен Вам был навязывать неименную карту до тех пор пока Вы не согласитесь ;) :mrgreen: :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:31

1finanсier
а ще ми кажемо "к нему уже 2 карты - на выбор клиента..." :)
Ви повідомили менеджеру, що хочете 2 картки?
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:58

  vadymbanker написав:Выше фонда тут можно размещаться?

надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не стоит...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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