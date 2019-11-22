Додано: Суб 23 лис, 2019 16:50

как то здесь на ветке я поднимал вопрос о законности навязывания услуги по открытию счёта и смс информированию клиента представителями банка в магазинах бытовой техники при оформлении кредита на покупку техники.

представитель банка на ветке тогда заверял, что не законно и надо ему жаловаться.

сегодня заходил в магазин фокстрот г.запорожье.

сидит клуша и говорит, что надо внести 380грн за обслуж.счёта и информирования смс. говорю мне не надо данная услуга. счета в банке у меня есть, при том только в этом месяце закончился кредит, который я 10мес. назад оформлял через пумб для покупки техники. эта барышня в магазине сказала, что оформлять не будет кредит на покупку пока я не оплачу эти 380грн, и говорит что ей по барабану кто и что мне отвечал на форуме или гор.линии.

всё же законны её действия или нет??? что ответит здесь представитель банка? от покупки техники в кредит пока отказался, хочу уточнить у представителя банка какими должны быть мои действия? и если она не права, то куда звонить и жаловаться?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.