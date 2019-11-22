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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2390239123922393 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 783 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 85 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 208 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 185 Всього голосів : 783 Додано: Суб 23 лис, 2019 17:14 Игорь Алексеевич, а почему не оформляете онлайн?



В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".

Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.



Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность"



Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сути



И я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения) а почему не оформляете онлайн?В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность"Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сутиИ я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9765 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6407 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 18:29 Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич, а почему не оформляете онлайн?



В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".

Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.



Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность"



Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сути



И я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения) а почему не оформляете онлайн?В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность"Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сутиИ я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения)



оформлять в магазине фокстрот, комфи или эльдорадо кредит онлайн, тоже потом перезванивают девочки, уточняют все данные и по концовке говорят с вас бабосы за открытие счёта и смс информирования. им тоже отказался платить. послали меня в ж... и положили трубку.

только оплата частями через приват, а-банк или моно, то там реальная стоимость и реальные платежи. без всяких дополнительных услуг по открытию счетов,смс и т.д. если указано предположим 10штук на 10 мес., то 1тыс.в мес. идёт оплата и всё. а здесь надо оплачивать ещё и вскрытые платежи. идиотизм.

хотя дочка недавно покупала в комфи технику в кредит и там работала её знакомая. оформили кредит на 10 мес равными платежами через пумб и она отключила изначально все эти комиссии. говорит так можно, но только для своих, для др. - НЕЗЯ. оформлять в магазине фокстрот, комфи или эльдорадо кредит онлайн, тоже потом перезванивают девочки, уточняют все данные и по концовке говорят с вас бабосы за открытие счёта и смс информирования. им тоже отказался платить. послали меня в ж... и положили трубку.только оплата частями через приват, а-банк или моно, то там реальная стоимость и реальные платежи. без всяких дополнительных услуг по открытию счетов,смс и т.д. если указано предположим 10штук на 10 мес., то 1тыс.в мес. идёт оплата и всё. а здесь надо оплачивать ещё и вскрытые платежи. идиотизм.хотя дочка недавно покупала в комфи технику в кредит и там работала её знакомая. оформили кредит на 10 мес равными платежами через пумб и она отключила изначально все эти комиссии. говорит так можно, но только для своих, для др. - НЕЗЯ. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4392 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2390239123922393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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