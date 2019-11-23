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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2391239223932394>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 17:14

Игорь Алексеевич, а почему не оформляете онлайн?

В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".
Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.

Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность" :)

Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сути :)

И я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:29

  Вкладчик1234 написав:Игорь Алексеевич, а почему не оформляете онлайн?

В сетях БТиЭ (бытовой техники и электроники), мотивация на "качество показателей", а не на "количество" или "валовый выторг".
Т.е. им выгоднее делать продажи с заряженными допами, а всех остальных - посылать, т.к. "голая продажа" (без ничего) - убивает им все показатели, и опускает в рейтинге, за что потом они выхватят от начальства.

Поэтому продавцам (и банкирам) проще послать такого клиента, чем оформить такую продажу, ничего не заработать, и потом полчаса выслушивать от начальства, что "кто-то не умеет продавать", и "не донёс клиенту потребность" :)

Бороться с этим практически нереально, т.к. грубо говоря, эти девочки и мальчики там и сидят, чтоб тулить "допы". Т.е. это и есть их работа по сути :)

И я бы оформлял покупки в том же магазине онлайн, или в других магазинах (часто можно найти и более выгодные предложения)


оформлять в магазине фокстрот, комфи или эльдорадо кредит онлайн, тоже потом перезванивают девочки, уточняют все данные и по концовке говорят с вас бабосы за открытие счёта и смс информирования. им тоже отказался платить. послали меня в ж... и положили трубку.
только оплата частями через приват, а-банк или моно, то там реальная стоимость и реальные платежи. без всяких дополнительных услуг по открытию счетов,смс и т.д. если указано предположим 10штук на 10 мес., то 1тыс.в мес. идёт оплата и всё. а здесь надо оплачивать ещё и вскрытые платежи. идиотизм. :shock:
хотя дочка недавно покупала в комфи технику в кредит и там работала её знакомая. оформили кредит на 10 мес равными платежами через пумб и она отключила изначально все эти комиссии. говорит так можно, но только для своих, для др. - НЕЗЯ. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 09:39

Лимит пополнения "чужой" картой

Коллеги подскажите, а что у Пумбы есть какой-то "месячный" лимит на пополнение его карты "чужой" картой.
Суть в следующем - в течении месяца пополняю свою всекарту одной и той же картой другого банка. Без энтуЗАЗизма :) - не более 15к в день (часто меньше или даже вообще не пополняю). И второй месяц натыкаюсь на то, что в конце месяца возникает ситуация, когда "пополняхи" не проходят. Аппликуха вообще ничего не пишет, в вэбе появляется надпись "отказано эмитентом карты". Причем надпись появляется после ввода только номера карта и срока валидности (то есть без СВВ), а значит запрос в банк эмитента на этом этапе еще вовсе не посылался. Кроме того это бред по смыслу - у эмитента точно все лимиты все позволяют. И до конца месяца пополнить этой же картой Пумбу уже нельзя. С 1го числа - опять можно. Сегодня вот столкнулся опять - сумма 14900 не прошла. После того 5К провело. Следующие суммы 5000, 3900, 2900 - отлуп. 1900 провело. По всем признакам - похоже на то, что превышен какой-то месячный лимит Лумубы. Чтобы в будущем на эти грабли больше не наступать - подскажите пожалуйста - какой?
Заранее сенкс.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:21

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Следующие суммы 5000, 3900, 2900 - отлуп. 1900 провело. По всем признакам - похоже на то, что превышен какой-то месячный лимит Лумубы. Чтобы в будущем на эти грабли больше не наступать - подскажите пожалуйста - какой?
Заранее сенкс.


Есть лимиты самой МПС на карту. Может это они.
Подсчитайте сколько пополнили или списали уже да с нами поделитесь.
Вроде 150 тыс. на выход. Но не уверен.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:25

Re: ПУМБ

150к.
Лимиты на операции с картами
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:28

  Aps написав:
Flamingo написав:Следующие суммы 5000, 3900, 2900 - отлуп. 1900 провело. По всем признакам - похоже на то, что превышен какой-то месячный лимит Лумубы. Чтобы в будущем на эти грабли больше не наступать - подскажите пожалуйста - какой?
Заранее сенкс.


Есть лимиты самой МПС на карту. Может это они.
Подсчитайте сколько пополнили или списали уже да с нами поделитесь.
Вроде 150 тыс. на выход. Но не уверен.

Как бы уже после того как это прошло с этой же карты-донора через сэндманю пополнил карту Привата (той же МПС, что и карта ПУМБы) на 8к абсолютно без проблем. Так что думаю это не лимит МПС точно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:51

Re: ПУМБ

Flamingo написав:Как бы уже после того как это прошло с этой же карты-донора через сэндманю пополнил карту Привата (той же МПС, что и карта ПУМБы) на 8к абсолютно без проблем. Так что думаю это не лимит МПС точно.
у банка есть лимит в 149999. В лимитах где-то попадался.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 10:56

Flamingo
У вас только одна всекарта к счёту?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:17

  Vorlon написав:Flamingo
У вас только одна всекарта к счёту?

Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС. Тим більше, тут це безкоштовно.
Востаннє редагувалось kreuz в Нед 24 лис, 2019 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:20

Re: ПУМБ

kreuz написав:Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС.

И чем это поможет, если ограничение по карте отправителю
qwe_ua
 
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