Додано: Нед 24 лис, 2019 09:39

Коллеги подскажите, а что у Пумбы есть какой-то "месячный" лимит на пополнение его карты "чужой" картой.Суть в следующем - в течении месяца пополняю свою всекарту одной и той же картой другого банка. Без энтуЗАЗизма- не более 15к в день (часто меньше или даже вообще не пополняю). И второй месяц натыкаюсь на то, что в конце месяца возникает ситуация, когда "пополняхи" не проходят. Аппликуха вообще ничего не пишет, в вэбе появляется надпись "отказано эмитентом карты". Причем надпись появляется после ввода только номера карта и срока валидности (то есть без СВВ), а значит запрос в банк эмитента на этом этапе еще вовсе не посылался. Кроме того это бред по смыслу - у эмитента точно все лимиты все позволяют. И до конца месяца пополнить этой же картой Пумбу уже нельзя. С 1го числа - опять можно. Сегодня вот столкнулся опять - сумма 14900 не прошла. После того 5К провело. Следующие суммы 5000, 3900, 2900 - отлуп. 1900 провело. По всем признакам - похоже на то, что превышен какой-то месячный лимит Лумубы. Чтобы в будущем на эти грабли больше не наступать - подскажите пожалуйста - какой?Заранее сенкс.