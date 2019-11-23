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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2391239223932394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:25

  qwe_ua написав:
kreuz написав:Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС.

И чем это поможет, если ограничение по карте отправителю

Тоді для відправника треба допку або транзит через інший банк...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:31

  qwe_ua написав:
kreuz написав:Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС.

И чем это поможет, если ограничение по карте отправителю

Ограничение по р2р есть как на отправку так и на приём, в 150К/30дн
Т.е. на обоих концах нуна юзать допки и учитывать финмон
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2391239223932394
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