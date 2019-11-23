Тоді для відправника треба допку або транзит через інший банк...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:25
Тоді для відправника треба допку або транзит через інший банк...
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Додано: Нед 24 лис, 2019 11:31
Ограничение по р2р есть как на отправку так и на приём, в 150К/30дн
Т.е. на обоих концах нуна юзать допки и учитывать финмон
... делайте хоть что-нибудь!
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