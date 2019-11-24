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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2391239223932394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:25

  qwe_ua написав:
kreuz написав:Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС.

И чем это поможет, если ограничение по карте отправителю

Тоді для відправника треба допку або транзит через інший банк...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:31

  qwe_ua написав:
kreuz написав:Отож, зробіть собі ще одну, про всяк випадок іншої МПС.

И чем это поможет, если ограничение по карте отправителю

Ограничение по р2р есть как на отправку так и на приём, в 150К/30дн
Т.е. на обоих концах нуна юзать допки и учитывать финмон
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:46

так тут на зеленую А-банка можно в сутки по п2п можно перевести только 3 раза на общую сумму 44997 грн?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:03

Re: ПУМБ

demichh написав:так тут на зеленую А-банка можно в сутки по п2п можно перевести только 3 раза на общую сумму 44997 грн?
75к.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:28

  Игорь Алексеевич написав:как то здесь на ветке я поднимал вопрос о законности навязывания услуги по открытию счёта и смс информированию клиента представителями банка в магазинах бытовой техники при оформлении кредита на покупку техники.
представитель банка на ветке тогда заверял, что не законно и надо ему жаловаться.
сегодня заходил в магазин фокстрот г.запорожье.
сидит клуша и говорит, что надо внести 380грн за обслуж.счёта и информирования смс. говорю мне не надо данная услуга. счета в банке у меня есть, при том только в этом месяце закончился кредит, который я 10мес. назад оформлял через пумб для покупки техники. эта барышня в магазине сказала, что оформлять не будет кредит на покупку пока я не оплачу эти 380грн, и говорит что ей по барабану кто и что мне отвечал на форуме или гор.линии.
всё же законны её действия или нет??? что ответит здесь представитель банка? от покупки техники в кредит пока отказался, хочу уточнить у представителя банка какими должны быть мои действия? и если она не права, то куда звонить и жаловаться?

для оперативности предоставления консультации просим сразу писать нам, или обращаться к коллегам
0442907290
0502907290
0962907290
0932907290
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:19

Re: ПУМБ

Уважаемый PUMB.
Обращаюсь к вам с таким вопросом. Я старый клиент банка и у меня есть карточный счет в валюте "Крепкий", обслуживание 200 грн в год. Вот в конце октября срок подошел и была выставлена эта сумма, эквивалент в у.е. Точной суммы не помню, допустим 8,12 у.е. Я часто в разъездах и нет возможности каждый день ездить в банк, попал я в банк 7 ноября, т.е. условно через неделю, после выставления суммы за обслуживание. Специально, находясь уже в банке проверил через ПУмб онлайн сумму задолжности, так как курс падал, то сумма стала 8,17 у.е. Вот эту сумму я и внёс в кассу, т.е. баланс должен стать был "ноль". Какого же было мое изумление, что через сутки я обнаружил, что сумма за обслуживание стала 8,20 у.е. -- и я должен 3 цента. 8 ноября в чате зарегистрировал обращение 1251153695 и мне обещали ответить в течении 3-5 рабочих дней. Я прождал 2 недели и 21 числа зарегистрировал повторное обращение 1726049079. Сегодня 25 ноября и ни одного ответа до сих пор нет ни на одно из обращений. Более того, сумма которую я теперь должен уже равна 13 центам и дополнительная карта "Виза голд" заблокирована. Мне опять ехать в банк и погашать 13 центов? И где гарантия того, что завтра опять не всплывёт еще 3 цента? Что это за бред?
tegen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:41

  tegen написав:Уважаемый PUMB.
Обращаюсь к вам с таким вопросом. Я старый клиент банка и у меня есть карточный счет в валюте "Крепкий", обслуживание 200 грн в год. Вот в конце октября срок подошел и была выставлена эта сумма, эквивалент в у.е. Точной суммы не помню, допустим 8,12 у.е. Я часто в разъездах и нет возможности каждый день ездить в банк, попал я в банк 7 ноября, т.е. условно через неделю, после выставления суммы за обслуживание. Специально, находясь уже в банке проверил через ПУмб онлайн сумму задолжности, так как курс падал, то сумма стала 8,17 у.е. Вот эту сумму я и внёс в кассу, т.е. баланс должен стать был "ноль". Какого же было мое изумление, что через сутки я обнаружил, что сумма за обслуживание стала 8,20 у.е. -- и я должен 3 цента. 8 ноября в чате зарегистрировал обращение 1251153695 и мне обещали ответить в течении 3-5 рабочих дней. Я прождал 2 недели и 21 числа зарегистрировал повторное обращение 1726049079. Сегодня 25 ноября и ни одного ответа до сих пор нет ни на одно из обращений. Более того, сумма которую я теперь должен уже равна 13 центам и дополнительная карта "Виза голд" заблокирована. Мне опять ехать в банк и погашать 13 центов? И где гарантия того, что завтра опять не всплывёт еще 3 цента? Что это за бред?


здравствуйте. приносим извинения за ситуацию, проверяем.
PUMB
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