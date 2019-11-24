Додано: Пон 25 лис, 2019 17:19

Уважаемый PUMB.

Обращаюсь к вам с таким вопросом. Я старый клиент банка и у меня есть карточный счет в валюте "Крепкий", обслуживание 200 грн в год. Вот в конце октября срок подошел и была выставлена эта сумма, эквивалент в у.е. Точной суммы не помню, допустим 8,12 у.е. Я часто в разъездах и нет возможности каждый день ездить в банк, попал я в банк 7 ноября, т.е. условно через неделю, после выставления суммы за обслуживание. Специально, находясь уже в банке проверил через ПУмб онлайн сумму задолжности, так как курс падал, то сумма стала 8,17 у.е. Вот эту сумму я и внёс в кассу, т.е. баланс должен стать был "ноль". Какого же было мое изумление, что через сутки я обнаружил, что сумма за обслуживание стала 8,20 у.е. -- и я должен 3 цента. 8 ноября в чате зарегистрировал обращение 1251153695 и мне обещали ответить в течении 3-5 рабочих дней. Я прождал 2 недели и 21 числа зарегистрировал повторное обращение 1726049079. Сегодня 25 ноября и ни одного ответа до сих пор нет ни на одно из обращений. Более того, сумма которую я теперь должен уже равна 13 центам и дополнительная карта "Виза голд" заблокирована. Мне опять ехать в банк и погашать 13 центов? И где гарантия того, что завтра опять не всплывёт еще 3 цента? Что это за бред?