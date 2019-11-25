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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2392239323942395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:05

Re: ПУМБ

Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:11

  Кочевник написав:Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:28

  Stringer написав:
  Кочевник написав:Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?

Бонус

От же ж дивакуваті. Хоча б напряму сказали, за гарне обслуговування можна й побалувати.
Кочевник
 
Повідомлень: 1118
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