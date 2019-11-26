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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:11
Кочевник написав:
Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:28
Stringer написав: Кочевник написав:
Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?
Бонус
От же ж дивакуваті. Хоча б напряму сказали, за гарне обслуговування можна й побалувати.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:35
с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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