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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:11
Кочевник написав:
Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:28
Stringer написав: Кочевник написав:
Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?
Бонус
От же ж дивакуваті. Хоча б напряму сказали, за гарне обслуговування можна й побалувати.
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Кочевник
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:35
с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:07
uaprofi написав:
с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?
Так ВСекарту не дають коли є депозитна. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:16
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?
Так ВСекарту не дають коли є депозитна. Ні?
где это написано?
в одном отделении мне не дали ... даже после объяснения абсурдности этого действия.
пришлось идти в другое отделение в котором даже сразу спросили перевести депозитку на всё карту или же открыть новый счёт.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:17
Добрый день.Есть вклад в банке. Под него открывался счет Депозитный, карта для этого счета действует до конца ноября. Я так понял карта не перевыпустится,но счет останется под выплату вклада? Или будет новая карта Всекарта? Но у меня параллельно уже есть Всекарта.
Подскажите нужно посетить свое отделение для уточнения деталей?
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:50
все Карта участвует в МКревардс?
Всё просто.
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big539
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58
big539 написав:
все Карта участвует в МКревардс?
Обычная - нет. Платинум - да
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Flamingo
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Додано: Сер 27 лис, 2019 11:00
big539 написав:
все Карта участвует в МКревардс?
Ні.
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Кочевник
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