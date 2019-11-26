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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2394239523962397>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:11

  Кочевник написав:Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:28

  Stringer написав:
  Кочевник написав:Перевипустив кредитку, точніше випустив голду замість миттєвої, що закінчується. Телефонували з відділення, вмовляли "активувати" картку успішним платежем, хоча картка активнулася в банкоматі. Це реально така процедура? Чи відділення хоче собі бонуси?

Бонус

От же ж дивакуваті. Хоча б напряму сказали, за гарне обслуговування можна й побалувати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:35

с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:07

  uaprofi написав:с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?

Так ВСекарту не дають коли є депозитна. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:16

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:с "деаозитной" карты на "всё карту" бесплатно перекидывается, или через "вильный"?

Так ВСекарту не дають коли є депозитна. Ні?


где это написано?
в одном отделении мне не дали ... даже после объяснения абсурдности этого действия.

пришлось идти в другое отделение в котором даже сразу спросили перевести депозитку на всё карту или же открыть новый счёт.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:17

Re: ПУМБ

Добрый день.Есть вклад в банке. Под него открывался счет Депозитный, карта для этого счета действует до конца ноября. Я так понял карта не перевыпустится,но счет останется под выплату вклада? Или будет новая карта Всекарта? Но у меня параллельно уже есть Всекарта.
Подскажите нужно посетить свое отделение для уточнения деталей?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:50

все Карта участвует в МКревардс?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58

  big539 написав:все Карта участвует в МКревардс?

Обычная - нет. Платинум - да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:00

  big539 написав:все Карта участвует в МКревардс?

Ні.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:52

  demichh написав:
  PUMB написав:
  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет :twisted:

рекомендуем обратиться в Ваш банк для проверки возможной причины отказа

Из укрсиба деньги списались.


ответ предоставили в личных. уточните, Вы получили? письмо висит в исходящих
PUMB
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