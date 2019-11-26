|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56
_PORT_UA написав:Добрый день.Есть вклад в банке. Под него открывался счет Депозитный, карта для этого счета действует до конца ноября. Я так понял карта не перевыпустится,но счет останется под выплату вклада? Или будет новая карта Всекарта? Но у меня параллельно уже есть Всекарта.
Подскажите нужно посетить свое отделение для уточнения деталей?
Придёте за новой, переведут на всекарту.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56
Ratatui написав:PUMB
Как там доп. проверка? Ждёте шамана из леса или Арахамию с полиграфом?
ответ предоставили в личных. уточните, Вы получили? письмо висит в исходящих
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2399
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2019 15:42
подскажите, будут ли вопросы от банка или налоговой если на долларовую карту "всекарта" поступит 3000-4000$, с учетом того, что меня отметили как безработного, и поставили месячный доход 5000 грн.
-
Aviq
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|