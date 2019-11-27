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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56
_PORT_UA написав:Добрый день.Есть вклад в банке. Под него открывался счет Депозитный, карта для этого счета действует до конца ноября. Я так понял карта не перевыпустится,но счет останется под выплату вклада? Или будет новая карта Всекарта? Но у меня параллельно уже есть Всекарта.
Подскажите нужно посетить свое отделение для уточнения деталей?
Придёте за новой, переведут на всекарту.
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qwe_ua
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56
Ratatui написав:PUMB
Как там доп. проверка? Ждёте шамана из леса или Арахамию с полиграфом?
ответ предоставили в личных. уточните, Вы получили? письмо висит в исходящих
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PUMB
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:42
подскажите, будут ли вопросы от банка или налоговой если на долларовую карту "всекарта" поступит 3000-4000$, с учетом того, что меня отметили как безработного, и поставили месячный доход 5000 грн.
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Aviq
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:01
Aviq написав:
подскажите, будут ли вопросы от банка или налоговой если на долларовую карту "всекарта" поступит 3000-4000$, с учетом того, что меня отметили как безработного, и поставили месячный доход 5000 грн.
могут задавать вопросы даже за 1 грн.
а так 3 или 4 на текущий момент это меньше 150К
ЗЫ
и шо значит поставили? вы же сами сообщили про 5К ... зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:05
demichh написав:
В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет
Деньги вернули на след. день обратно на карту, хорошо не долго держали.
у меня есть и всекарта и депозитная на разные счета.
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demichh
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Додано: Сер 27 лис, 2019 19:19
uaprofi написав:
зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))
Правильнее - зайти в отделение и переписать ОПЫТУВАЛЬНИК.
Там указываются новые доходы, которые состоят из доходов домашнього господарства, власних заощаджень, заощаджень симьи и тд и тп. Как возникнут вопросы, так и пропадут. В Ощаде так 850К зашли, пролежали год и вышли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 27 лис, 2019 20:34
Goodman написав: uaprofi написав:
зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))
Правильнее - зайти в отделение и переписать ОПЫТУВАЛЬНИК.
Там указываются новые доходы, которые состоят из доходов домашнього господарства, власних заощаджень, заощаджень симьи и тд и тп. Как возникнут вопросы, так и пропадут. В Ощаде так 850К зашли, пролежали год и вышли.
банк банку рознь
в Ощаде вообщем больше 150 к без предрассудков всегда по предзаказу готовы выдать и не морочить голову , правда на счетах лежат суммы в разы больше остаются
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:17
Согласен. Ощад это Вам не Укрэксим, откуда деньги им по барабану, хоть миллион принеси. Хотя и тот, и тот госбанк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:30
Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
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Flamingo
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:18
Flamingo написав:
Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
Карта Віза під депо...таких бізобразій не спостерігав.
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