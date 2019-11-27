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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2394239523962397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56

Re: ПУМБ

_PORT_UA написав:Добрый день.Есть вклад в банке. Под него открывался счет Депозитный, карта для этого счета действует до конца ноября. Я так понял карта не перевыпустится,но счет останется под выплату вклада? Или будет новая карта Всекарта? Но у меня параллельно уже есть Всекарта.
Подскажите нужно посетить свое отделение для уточнения деталей?
Придёте за новой, переведут на всекарту.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:56

  Ratatui написав:PUMB

Как там доп. проверка? Ждёте шамана из леса или Арахамию с полиграфом?

ответ предоставили в личных. уточните, Вы получили? письмо висит в исходящих
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:42

Re: ПУМБ

подскажите, будут ли вопросы от банка или налоговой если на долларовую карту "всекарта" поступит 3000-4000$, с учетом того, что меня отметили как безработного, и поставили месячный доход 5000 грн.
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:01

  Aviq написав:подскажите, будут ли вопросы от банка или налоговой если на долларовую карту "всекарта" поступит 3000-4000$, с учетом того, что меня отметили как безработного, и поставили месячный доход 5000 грн.


могут задавать вопросы даже за 1 грн.
а так 3 или 4 на текущий момент это меньше 150К
ЗЫ
и шо значит поставили? вы же сами сообщили про 5К ... зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:05

  demichh написав:В пейхаб пробовал коммуналку оплатить 2 платежа списалось а платеж не прошел, пишет

Деньги вернули на след. день обратно на карту, хорошо не долго держали.

у меня есть и всекарта и депозитная на разные счета.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:19

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))


Правильнее - зайти в отделение и переписать ОПЫТУВАЛЬНИК.
Там указываются новые доходы, которые состоят из доходов домашнього господарства, власних заощаджень, заощаджень симьи и тд и тп. Как возникнут вопросы, так и пропадут. В Ощаде так 850К зашли, пролежали год и вышли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:34

  Goodman написав:
  uaprofi написав:зайдите скажите что доходы выросли и теперь 25К)... у безработного ... хорошо люди живути)))


Правильнее - зайти в отделение и переписать ОПЫТУВАЛЬНИК.
Там указываются новые доходы, которые состоят из доходов домашнього господарства, власних заощаджень, заощаджень симьи и тд и тп. Как возникнут вопросы, так и пропадут. В Ощаде так 850К зашли, пролежали год и вышли.

банк банку рознь
в Ощаде вообщем больше 150 к без предрассудков всегда по предзаказу готовы выдать и не морочить голову , правда на счетах лежат суммы в разы больше остаются
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:17

Re: ПУМБ

Согласен. Ощад это Вам не Укрэксим, откуда деньги им по барабану, хоть миллион принеси. Хотя и тот, и тот госбанк.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:30

Никогда не было и вот опять :(

Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:18

  Flamingo написав:Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"

Карта Віза під депо...таких бізобразій не спостерігав.
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