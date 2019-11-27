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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:39
Flamingo написав:
В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
А что у них может измениться? Были случаи когда комис по истечении времени списывали за депозитку, которая единственной вдруг становилась - допкой.
Особенности подобной корпоративной культуры стали ярко проявляться после 14 года.
п.с. Видимо подают вам знаки, семафорят.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:55
Financial Expert написав:
Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.
Взяти участь в акції дуже легко:
Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!
Как пригласить друга по этой акции ?
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Додано: Чет 28 лис, 2019 14:56
ruvex написав: Flamingo написав:
В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
А что у них может измениться? Были случаи когда комис по истечении времени списывали за депозитку, которая единственной вдруг становилась - допкой.
Особенности подобной корпоративной культуры стали ярко проявляться после 14 года.
п.с. Видимо подают вам знаки, семафорят.
Ну у меня как бы уже давно не депозитка (с июля всеКарта), и тем более ни разу ни допка. В общем знаки пумбы я так и не понял - но списанные деньги мне сегодня вернули о чем прислали сообщение на мыло. "Що це було" в письме не пояснили - просто извинились. И на том спасибо. Вопрос как бы закрыт, но "осадочек остался".
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:09
Flamingo написав:
Ну у меня как бы уже давно не депозитка (с июля всеКарта), и тем более ни разу ни допка. В общем знаки пумбы я так и не понял - но списанные деньги мне сегодня вернули о чем прислали сообщение на мыло. "Що це було" в письме не пояснили - просто извинились. И на том спасибо. Вопрос как бы закрыт, но "осадочек остался".
Я просто привел пример абсурдности в ситуации, которая также может быть. Не для тождественного сравнения по Вашему случаю.
Плюсом в Вашей истории есть благополучное завершение.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:28
Siris написав: Financial Expert написав:
Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.
Взяти участь в акції дуже легко:
Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!
Как пригласить друга по этой акции ?
"..Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber."
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PUMB
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:35
PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:04
Квесторе_поверніться написав:PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
Новую депо не откроют, закончится карта переведут на всекарту. А так нет запрета.
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qwe_ua
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:06
qwe_ua написав:
А так нет запрета.
Це приємно чути. А шановний офПред що скаже?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:17
Квесторе_поверніться написав:PUMB
, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
9 Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
теоретически если под депо ещё пакет Депозитный, то можно открыть ВсеКарту, а вот если под депо уже ВсеКарта, то явно запрещено.
Мой опыт: Была зарплатная, открыла ВсеКарту с отдельным счетом, срок зарплатной истек - на счет зарплатной выпустили ВсеКарту . Итого 2 Всекарты на разных счетах.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:20
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:PUMB
, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
9 Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.
теоретически если под депо ещё пакет Депозитный, то можно открыть ВсеКарту, а вот если под депо уже ВсеКарта, то явно запрещено.
Мой опыт: Была зарплатная, открыла ВсеКарту с отдельным счетом, срок зарплатной истек - на счет зарплатной выпустили ВсеКарту . Итого 2 Всекарты на разных счетах.
Дякую. Так і я про теж.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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