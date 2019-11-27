RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2395239623972398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:39

  Flamingo написав:В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"

А что у них может измениться? Были случаи когда комис по истечении времени списывали за депозитку, которая единственной вдруг становилась - допкой. :mrgreen:
Особенности подобной корпоративной культуры стали ярко проявляться после 14 года.
п.с. Видимо подают вам знаки, семафорят. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:55

  Financial Expert написав:Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.
Взяти участь в акції дуже легко:
Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!

Как пригласить друга по этой акции ?
Siris
 
Повідомлень: 131
З нами з: 17.02.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:56

  ruvex написав:
  Flamingo написав:В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"

А что у них может измениться? Были случаи когда комис по истечении времени списывали за депозитку, которая единственной вдруг становилась - допкой. :mrgreen:
Особенности подобной корпоративной культуры стали ярко проявляться после 14 года.
п.с. Видимо подают вам знаки, семафорят. :wink:

Ну у меня как бы уже давно не депозитка (с июля всеКарта), и тем более ни разу ни допка. В общем знаки пумбы я так и не понял - но списанные деньги мне сегодня вернули о чем прислали сообщение на мыло. "Що це було" в письме не пояснили - просто извинились. И на том спасибо. Вопрос как бы закрыт, но "осадочек остался". :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:09

  Flamingo написав:Ну у меня как бы уже давно не депозитка (с июля всеКарта), и тем более ни разу ни допка. В общем знаки пумбы я так и не понял - но списанные деньги мне сегодня вернули о чем прислали сообщение на мыло. "Що це було" в письме не пояснили - просто извинились. И на том спасибо. Вопрос как бы закрыт, но "осадочек остался". :(

Я просто привел пример абсурдности в ситуации, которая также может быть. Не для тождественного сравнения по Вашему случаю.
Плюсом в Вашей истории есть благополучное завершение.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 03.11.08
Подякував: 685 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:28

  Siris написав:
  Financial Expert написав:Рекомендуйте друзям відкрити картку «всеМОЖУ» або «всеКАРТУ» в гривні та отримуйте по 100 гривень на рахунок кожен. Акція діє з 18.11.2019 по 30.04.2020.
Взяти участь в акції дуже легко:
Порекомендуйте другу або знайомому відкрити картку ПУМБ безкоштовно. Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber.
Після оформлення другом картки та проведення першої оплати від 100 грн банк зарахує винагороду кожному.
Чим більше друзів Ви запросите, тим більше винагород отримаєте!

Как пригласить друга по этой акции ?

"..Перешліть йому повідомлення-запрошення у Viber."
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 19.07.11
Подякував: 791 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:35

PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:04

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?
Новую депо не откроют, закончится карта переведут на всекарту. А так нет запрета.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:06

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:А так нет запрета.

Це приємно чути. А шановний офПред що скаже?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:17

  Квесторе_поверніться написав:PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?

9 Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.

теоретически если под депо ещё пакет Депозитный, то можно открыть ВсеКарту, а вот если под депо уже ВсеКарта, то явно запрещено.
Мой опыт: Была зарплатная, открыла ВсеКарту с отдельным счетом, срок зарплатной истек - на счет зарплатной выпустили ВсеКарту . Итого 2 Всекарты на разных счетах.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:20

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:PUMB, чи існуї заборона паралельно отримати Все карту з паралельним рахунком коли є карта під депо?

9 Клієнту може бути оформлено не більше одного пакету послуг «всеКАРТА» в кожній з доступних валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN), крім:
- оформлення пакету послуг в рамках Зарплатних проектів або з метою отримання пенсій, соціальних виплат.";
- переходу з інших пакетів, які були оформлені до 12.06.19.

теоретически если под депо ещё пакет Депозитный, то можно открыть ВсеКарту, а вот если под депо уже ВсеКарта, то явно запрещено.
Мой опыт: Была зарплатная, открыла ВсеКарту с отдельным счетом, срок зарплатной истек - на счет зарплатной выпустили ВсеКарту . Итого 2 Всекарты на разных счетах.

Дякую. Так і я про теж.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2395239623972398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iurii44, jay2004 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78993)
28.11.2019 17:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.