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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2396239723982399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:07

  Flamingo написав:Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"

За моєю статистикою, ПУМБа й не кидала цієї справи, овер за ВСЕкарткою такий самий, як і за Депозиткою. Здається, я й писав тут про те, що заходжу ЗАВЖДИ місцевим р2р або СЕПом, але це ніц не рятує. А хіба хтось обіцяв відсутність оверу? Він же технічний...

Порада лише одна, не давати коштам відлежуватися на картці, нехай працюють : ))
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:59

  PUMB написав:
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extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:13

Покупка частями 3 месяца 0% это такое же как было у Аллы раньше пока не покращилы :?: ?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:05

Сегодня забыл в банкомате карту Конкорда. КЦ ПУМБа говорит, что карты других банков они уничтожают после инкассации, и никакими заявлениями вопрос не решить.
Так ли это?

З.Ы. На карте с обратной написано "Ця картка є власністю "АТ АКБ "Конкорд" ....

У банка реально есть правовые основания распоряжаться чужой собственностью???

Это какая-то правовая дичь :shock:
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:58

Re: ПУМБ

Звертайся в Конкорд. Вони будуть вирішувати, а не ПУМБа.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:07

  Кочевник написав:Звертайся в Конкорд. Вони будуть вирішувати, а не ПУМБа.

Нет... Как вы себе это представляете?

Я позвонил так же и в Конкорд - мы ничем не можем на них повлиять. По нашему регламенту, мы чужие карты возвращаем. И я понимаю эту позицию - на мой взгляд, они ничем не помогут...

В ПУМБе кивают на безопасность. Оставил жалобу и заяву на разъяснение - нормативное обоснование для уничтожения чужих карт.

Лень изучать правила платежных систем, но что-то я не могу пока объяснить действия банка с правовой точки зрения
la9
 
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