Flamingo написав:

Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"