Flamingo написав:Уважаемые коллеги - ПУМБа похоже опять начала "гoвнить" списывая % по теховеру на этот раз по всеКАРТА. Ситуация следующая - через Пумб онлайн периодически пополняю карту, с нее свободный депозит, в тот же день перечисляю на свои карты в других банках. Иногда снимаю нал в небольших суммах (в банкоматах др.банков потому как пумбовские далеко). На вечер всегда на карте 0 (иногда есть деньги на свободном). А позавчера так получилось, что сотня осталась на карте (в банкомате не было других банкнот кроме "двухсоток" а у меня была на карте 300). И вот утром увидел что моя сотня похудела на 4 грн. с копейками с назначением "% по оверу". Накатал в поддержку заяву - попросил пояснить WTF и вернуть сумму взад. Сутки спустя молчок. Позвонил на горячку - она сначала суммы не видела, потом не могла пояснить WTF, в итоге выдала предположение, что овер возможно возник еще до перехода на всеКАРТУ по депозитке, но она этого не видит и мне перезвонят. Надо сказать что в это слабо верится - на депозитку я перешел еще в начале июля и с тех пор деньги на карте появлялись (в т.ч. % по свободному) и ночевали - если бы это был овер по депозитке - уже списать могли раз 10. Опять таки - депозиткой я как бы пользовался очень осторожно и только через депо. Грешу на то, что все таки овер по всеКАРТе, но жду звонка. В общем будьте внимательны возможно ПУМБа "взялась за старое"
За моєю статистикою, ПУМБа й не кидала цієї справи, овер за ВСЕкарткою такий самий, як і за Депозиткою. Здається, я й писав тут про те, що заходжу ЗАВЖДИ місцевим р2р або СЕПом, але це ніц не рятує. А хіба хтось обіцяв відсутність оверу? Він же технічний...
Порада лише одна, не давати коштам відлежуватися на картці, нехай працюють : ))
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Всім привіт. Друг запитує, де йому взяти це повідомлення-запрошення, хіба нема ніяких реферальних ссилок чи сторінки з телефонами? Просто переслати це повідомлення? Як потім доказувати хто запросив, або я чогось не розумію..
la9 написав:В ПУМБе кивают на безопасность. Оставил жалобу и заяву на разъяснение - нормативное обоснование для уничтожения чужих карт.
Лень изучать правила платежных систем, но что-то я не могу пока объяснить действия банка с правовой точки зрения
Данным давно, когда по земле бегали динозавры(с) карты возвращали. За деньги банка, который карту выпустил.
Но потом, с развитием интернет платежей, возникло мнение, что карта, которая побывала в десятке рук, считается слегка "скомпроменированной". Поэтому, карты стали уничтожать. Возможно даже есть какие-то рекомендации платежных систем. Расскажите нам потом