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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2397239823992400 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 783 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 85 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 208 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 185 Всього голосів : 783 Додано: Нед 01 гру, 2019 21:17 Тракторист написав: забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать... забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...

Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?

К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?

Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank. Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank. Maksi2 Повідомлень: 331 З нами з: 18.06.19 Подякував: 59 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 21:39 Maksi2 написав: Тракторист написав: забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать... забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...

Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?

К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?

Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank . Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще

руководствуются прежде всего здравым смыслом...



что касается Deutsche Bank, то я на 99,9% уверен, что он также поступает с забытыми картами в банкоматах, как и большинство других банков, так как изъять карту из банкомата можно только во время инкассации или технического обслуживания и никто не будет париться ради того удобно вам это или нет - в Германии карты в таких случаях тоже перевыпускают и присылают по почте по по адресу вашей регистрации... руководствуются прежде всего здравым смыслом...что касается, то я на 99,9% уверен, что он также поступает с забытыми картами в банкоматах, как и большинство других банков, так как изъять карту из банкомата можно только во время инкассации или технического обслуживания и никто не будет париться ради того удобно вам это или нет - в Германии карты в таких случаях тоже перевыпускают и присылают по почте по по адресу вашей регистрации... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4337 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04 Re: ПУМБ Maksi2 написав: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск?

Зависит от типа карты. К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих. И пофиг с Берлина ты приехал или из Крыжополя. Зависит от типа карты. К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих. И пофиг с Берлина ты приехал или из Крыжополя. Flamingo

Повідомлень: 3389 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07 Тракторист написав: Deutsche Bank Deutsche Bank

Да да именно он, спасибо что потролили красным цветом.



Flamingo написав: К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих. К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих.

Про вип карты в курсе. Но ситуация вполне реальная. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.

Могу добавить что целесообразнее иметь 2 таких карты, одну для запихивания в банкомат, вторую исключительно для бесконтактных платежей, чтоб вот так, не остаться вообще на... "нуле", да еще и БЕЗ возможности перевыпустить карту вдали от страны банка эмитента... Да да именно он, спасибо что потролили красным цветом.Про вип карты в курсе. Но ситуация вполне реальная. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.Могу добавить что целесообразнее иметь 2 таких карты, одну для запихивания в банкомат, вторую исключительно для бесконтактных платежей, чтоб вот так, не остаться вообще на... "нуле", да еще ивозможности перевыпустить карту вдали от страны банка эмитента... Maksi2 Повідомлень: 331 З нами з: 18.06.19 Подякував: 59 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2397239823992400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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