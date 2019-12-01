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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:17
Тракторист написав:
забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...
Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank.
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Maksi2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:39
Maksi2 написав: Тракторист написав:
забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...
Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank
.
руководствуются прежде всего здравым смыслом...
что касается Deutsche Bank
, то я на 99,9% уверен, что он также поступает с забытыми картами в банкоматах, как и большинство других банков, так как изъять карту из банкомата можно только во время инкассации или технического обслуживания и никто не будет париться ради того удобно вам это или нет - в Германии карты в таких случаях тоже перевыпускают и присылают по почте по по адресу вашей регистрации...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04
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Flamingo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07
Тракторист написав:
Deutsche Bank
Да да именно он, спасибо что потролили красным цветом.
Flamingo написав:
К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих.
Про вип карты в курсе. Но ситуация вполне реальная. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.
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Maksi2
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