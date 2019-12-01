Додано: Нед 01 гру, 2019 23:18

Maksi2 написав: Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.

Не знаю правда ли, но мой друг рассказывал, что на въезде в часть где он служил на скале была видна надпись: "Североморец не щелкай eб@лом!" - думаю этот совет также актуален и владельцам не премиум-карт путешествующих за границей. Это с одной стороны. Другой аспект - если я еду за границу то у меня, ну не знаю, как правило в наличии не менее 3 карт разных банков (на самом деле больше, но 3 абсолютный минимум) + определенная сумма налом. Ибо в ситуации когда "банкомат съел карту" - "спасение утопающих таки дело рук самих утопающих".