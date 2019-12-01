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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2397239823992400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:17

  Тракторист написав:забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...

Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:39

  Maksi2 написав:
  Тракторист написав:забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...

Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank. 8)

руководствуются прежде всего здравым смыслом...

что касается Deutsche Bank, то я на 99,9% уверен, что он также поступает с забытыми картами в банкоматах, как и большинство других банков, так как изъять карту из банкомата можно только во время инкассации или технического обслуживания и никто не будет париться ради того удобно вам это или нет - в Германии карты в таких случаях тоже перевыпускают и присылают по почте по по адресу вашей регистрации...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск?

Зависит от типа карты. К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих. И пофиг с Берлина ты приехал или из Крыжополя. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07

  Тракторист написав:Deutsche Bank

Да да именно он, спасибо что потролили красным цветом.

  Flamingo написав:К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих.

Про вип карты в курсе. Но ситуация вполне реальная. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.
Могу добавить что целесообразнее иметь 2 таких карты, одну для запихивания в банкомат, вторую исключительно для бесконтактных платежей, чтоб вот так, не остаться вообще на... "нуле", да еще и БЕЗ возможности перевыпустить карту вдали от страны банка эмитента...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:18

  Maksi2 написав: Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.

Не знаю правда ли, но мой друг рассказывал, что на въезде в часть где он служил на скале была видна надпись: "Североморец не щелкай eб@лом!" - думаю этот совет также актуален и владельцам не премиум-карт путешествующих за границей. Это с одной стороны. Другой аспект - если я еду за границу то у меня, ну не знаю, как правило в наличии не менее 3 карт разных банков (на самом деле больше, но 3 абсолютный минимум) + определенная сумма налом. Ибо в ситуации когда "банкомат съел карту" - "спасение утопающих таки дело рук самих утопающих".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:21

Flamingo Это все понятно, человек имеющий карты зарубежных банков уже не из числа щелкающих и не североморец как минимум, но мало ли какие ситуации бывают, в такой ситуации я бы даже заплатил банку или отвественному лицу чтоб мне ее отдали.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:29

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор.


Даже если карта именная, то у банка все равно не будет полной уверенности что вы её настоящий владелец. Так что отдавать её оснований нет и прийдется решать через Берлин.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:31

  Aps написав:
Maksi2 написав:К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор.


Даже если карта именная, то у банка не будет полной уверенности что вы её настоящий владелец. Так что отдавать её оснований нет и прийдется решать через Берлин.

Даже если у меня в телефоне есть фото с этой картой? на такой случай кстати. :)
Через Берлин не проблема, только бы не уничтожали сходу, а дали возможность вернуть ее.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:40

  la9 написав:Сегодня забыл в банкомате карту Конкорда.


не знаю как у Пумба, но бывает если банкомат в отделении, иногда эти карты могут дастать девачки из отделения.
тогда если какрта очень нужна, то можно попробывать к началу рабочего дня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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