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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:17
Тракторист написав:
забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...
Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank.
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Maksi2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:39
Maksi2 написав: Тракторист написав:
забытая карта в банкомате - это уже не собственность, а мусор и общепринятая практика такие карты уничтожать...
Какими нормативными актами это подкреплено и где это можно почитать?
К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор... Привыкли понимаешь ли, приват, ощад, и все, ширше смотреть надо. Есть еще Doiche bank
.
руководствуются прежде всего здравым смыслом...
что касается Deutsche Bank
, то я на 99,9% уверен, что он также поступает с забытыми картами в банкоматах, как и большинство других банков, так как изъять карту из банкомата можно только во время инкассации или технического обслуживания и никто не будет париться ради того удобно вам это или нет - в Германии карты в таких случаях тоже перевыпускают и присылают по почте по по адресу вашей регистрации...
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Тракторист
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04
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Flamingo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07
Тракторист написав:
Deutsche Bank
Да да именно он, спасибо что потролили красным цветом.
Flamingo написав:
К примеру ту же инфиню Вам доставят бесплатно в любую страну мира. А какой-нибудь "леХтрон", да и стандарт - да это просто мусор в глазах как МПС так и банков их выпускающих.
Про вип карты в курсе. Но ситуация вполне реальная. Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.
Могу добавить что целесообразнее иметь 2 таких карты, одну для запихивания в банкомат, вторую исключительно для бесконтактных платежей, чтоб вот так, не остаться вообще на... "нуле", да еще и БЕЗ
возможности перевыпустить карту вдали от страны банка эмитента...
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Maksi2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:18
Maksi2 написав:
Ехать пол Европы за картой не вариант. Пумбу же вообще должно быть наплевать на чужие карты.
Не знаю правда ли, но мой друг рассказывал, что на въезде в часть где он служил на скале была видна надпись: "Североморец не щелкай eб@лом!" - думаю этот совет также актуален и владельцам не премиум-карт путешествующих за границей. Это с одной стороны. Другой аспект - если я еду за границу то у меня, ну не знаю, как правило в наличии не менее 3 карт разных банков (на самом деле больше, но 3 абсолютный минимум) + определенная сумма налом. Ибо в ситуации когда "банкомат съел карту" - "спасение утопающих таки дело рук самих утопающих".
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Flamingo
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:21
Flamingo Это все понятно, человек имеющий карты зарубежных банков уже не из числа щелкающих и не североморец как минимум, но мало ли какие ситуации бывают, в такой ситуации я бы даже заплатил банку или отвественному лицу чтоб мне ее отдали.
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Maksi2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:29
Maksi2 написав:К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор.
Даже если карта именная, то у банка все равно не будет полной уверенности что вы её настоящий владелец. Так что отдавать её оснований нет и прийдется решать через Берлин.
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Aps
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:31
Aps написав:
Maksi2 написав:К примеру: если карта выпущена в Берлине, а я тут в отпуске, мне что бл.. ехать в Берлин ради перевыпуска карты пересрав себе весь отпуск? кто так решил и чем он руководствовался?
Например меня устроит вернуть этот по вашим словам мусор.
Даже если карта именная, то у банка не будет полной уверенности что вы её настоящий владелец. Так что отдавать её оснований нет и прийдется решать через Берлин.
Даже если у меня в телефоне есть фото с этой картой? на такой случай кстати.
Через Берлин не проблема, только бы не уничтожали сходу, а дали возможность вернуть ее.
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Maksi2
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:40
la9 написав:
Сегодня забыл в банкомате карту Конкорда.
не знаю как у Пумба, но бывает если банкомат в отделении, иногда эти карты могут дастать девачки из отделения.
тогда если какрта очень нужна, то можно попробывать к началу рабочего дня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Пон 02 гру, 2019 06:40
Что это за зверь "сплачуй частинами"? Цитата: "Активуйте сервіс "Сплачуй частинами" від ПУМБ для Вашоїпокупки від 1 грн/міс на 3 міс.Щоб підтвердити, надішліть...."
Какие подводные камни и детали? У меня на начало расчетного периода, перед покупкой, есть задолженность в льготном периоде.
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anikola13
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