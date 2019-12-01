Описанная Вами теоретическая ситуация возможна только при стечении многих если:
1. Если банкомат загружают не инкассторы, а кассиры этого отделения (зачастую банку проще прибегнуть таки к услугам инкассаторов).
2. Если банкомат "съел" карту этого же банка ("съеденную" карту "чужого" банка вам никто из девАчек никогда не вернет).
3. Если данный банк имеет процедуру возврата карт девАчками из кассы (в ряде банков возврат карт происходит после рассмотрения вопроса возврата специальной комиссией куда входят не только кассиры).
Итог - перевыпустить карту чаще всего гораздо проще и быстрее