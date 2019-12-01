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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2398239924002401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:06

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:не знаю как у Пумба, но бывает если банкомат в отделении, иногда эти карты могут дастать девачки из отделения.
тогда если какрта очень нужна, то можно попробывать к началу рабочего дня

Описанная Вами теоретическая ситуация возможна только при стечении многих если:
1. Если банкомат загружают не инкассторы, а кассиры этого отделения (зачастую банку проще прибегнуть таки к услугам инкассаторов).
2. Если банкомат "съел" карту этого же банка ("съеденную" карту "чужого" банка вам никто из девАчек никогда не вернет).
3. Если данный банк имеет процедуру возврата карт девАчками из кассы (в ряде банков возврат карт происходит после рассмотрения вопроса возврата специальной комиссией куда входят не только кассиры).
Итог - перевыпустить карту чаще всего гораздо проще и быстрее
Flamingo
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  #<1 ... 2398239924002401
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