uaprofi написав:не знаю как у Пумба, но бывает если банкомат в отделении, иногда эти карты могут дастать девачки из отделения. тогда если какрта очень нужна, то можно попробывать к началу рабочего дня
Описанная Вами теоретическая ситуация возможна только при стечении многих если: 1. Если банкомат загружают не инкассторы, а кассиры этого отделения (зачастую банку проще прибегнуть таки к услугам инкассаторов). 2. Если банкомат "съел" карту этого же банка ("съеденную" карту "чужого" банка вам никто из девАчек никогда не вернет). 3. Если данный банк имеет процедуру возврата карт девАчками из кассы (в ряде банков возврат карт происходит после рассмотрения вопроса возврата специальной комиссией куда входят не только кассиры). Итог - перевыпустить карту чаще всего гораздо проще и быстрее
Flamingo написав:Другой аспект - если я еду за границу то у меня, ну не знаю, как правило в наличии не менее 3 карт разных банков (на самом деле больше, но 3 абсолютный минимум) + определенная сумма налом. Ибо в ситуации когда "банкомат съел карту" - "спасение утопающих таки дело рук самих утопающих".
абсолютно правильно - уезжая за границу нужно по возможности думать о всех возможных ситуациях и желательно иметь несколько карт разных банков и разных платёжных систем + достаточный резерв налом. и не стоит надеяться на цивилизованную Европу, так как всего пару лет назад у туристов были проблемы со снятием нала в Греции, а перед этим на Кипре...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Видали в банці Всекарту, про депозитку не запитували. Були Візи неіменні, МС іменну замовили. Були дуже любязні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Тракторист написав:и не стоит надеяться на цивилизованную Европу, так как всего пару лет назад у туристов были проблемы со снятием нала в Греции, а перед этим на Кипре...
тоесть наши банки уже прошли пик эволюции? только от человека к обезьяне p.s. речь не о Пумбе, тут как раз наоборот, банк єволюционировал и своей "Всекартой" радует, не знаю на долго ли, но пока все устраивает.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 03 гру, 2019 02:33, всього редагувалось 1 раз.
PUMB написав:верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.
Если карта зарубежного банка, но именная, на ней мое имя, ехать перевыпускать сами понимамете - далеко и долго, вернуть такую карту есть возможность? Опишите процедуру пожалуйста, это важный для меня вопрос.