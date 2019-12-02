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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2398239924002401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 783
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
208
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:06

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:не знаю как у Пумба, но бывает если банкомат в отделении, иногда эти карты могут дастать девачки из отделения.
тогда если какрта очень нужна, то можно попробывать к началу рабочего дня

Описанная Вами теоретическая ситуация возможна только при стечении многих если:
1. Если банкомат загружают не инкассторы, а кассиры этого отделения (зачастую банку проще прибегнуть таки к услугам инкассаторов).
2. Если банкомат "съел" карту этого же банка ("съеденную" карту "чужого" банка вам никто из девАчек никогда не вернет).
3. Если данный банк имеет процедуру возврата карт девАчками из кассы (в ряде банков возврат карт происходит после рассмотрения вопроса возврата специальной комиссией куда входят не только кассиры).
Итог - перевыпустить карту чаще всего гораздо проще и быстрее
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:32

  Flamingo написав:Другой аспект - если я еду за границу то у меня, ну не знаю, как правило в наличии не менее 3 карт разных банков (на самом деле больше, но 3 абсолютный минимум) + определенная сумма налом. Ибо в ситуации когда "банкомат съел карту" - "спасение утопающих таки дело рук самих утопающих".

абсолютно правильно - уезжая за границу нужно по возможности думать о всех возможных ситуациях и желательно иметь несколько карт разных банков и разных платёжных систем + достаточный резерв налом. и не стоит надеяться на цивилизованную Европу, так как всего пару лет назад у туристов были проблемы со снятием нала в Греции, а перед этим на Кипре...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:27

  la9 написав:Сегодня забыл в банкомате карту Конкорда. КЦ ПУМБа говорит, что карты других банков они уничтожают после инкассации, и никакими заявлениями вопрос не решить.
Так ли это?

З.Ы. На карте с обратной написано "Ця картка є власністю "АТ АКБ "Конкорд" ....

У банка реально есть правовые основания распоряжаться чужой собственностью???

Это какая-то правовая дичь :shock:

верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:11

Видали в банці Всекарту, про депозитку не запитували.
Були Візи неіменні, МС іменну замовили.
Були дуже любязні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 02:27

  Тракторист написав:и не стоит надеяться на цивилизованную Европу, так как всего пару лет назад у туристов были проблемы со снятием нала в Греции, а перед этим на Кипре...

тоесть наши банки уже прошли пик эволюции? только от человека к обезьяне :lol:
p.s. речь не о Пумбе, тут как раз наоборот, банк єволюционировал и своей "Всекартой" радует, не знаю на долго ли, но пока все устраивает.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 03 гру, 2019 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 02:30

  PUMB написав:верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.

Если карта зарубежного банка, но именная, на ней мое имя, ехать перевыпускать сами понимамете - далеко и долго, вернуть такую карту есть возможность? Опишите процедуру пожалуйста, это важный для меня вопрос.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 03:08

Нужна инфа по оплате частями. Стоит ли подключать эту услугу, если есть задолженность в льготном периоде? На льготный период и на проценты как-то влияет? И какие еще "подводные камни" данной услуги?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 07:34

  Maksi2 написав:
  PUMB написав:верно, забытые карты ПУМБ не возвращает. банк, как и другие, в работе руководствуется действующим законодательством, правилами МПС, и внутренними положениями тоже.

Если карта зарубежного банка, но именная, на ней мое имя, ехать перевыпускать сами понимамете - далеко и долго, вернуть такую карту есть возможность? Опишите процедуру пожалуйста, это важный для меня вопрос.

Никакой процедуры нет и быть не может. Банк владелец банкомата не имеет с владельцами карт НИКАКИХ отношений и то что на ней написано Ваше имя не имеет никакого отношения. В тех банках, где по процедурам карту возвращают - изъятая банкоматом карта никогда не возвращается владельцем банкомата непосредственно владельцу карты. Карта пересылается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО банку эмитенту. После чего владелец карты может ее "забрать взад" в своем банке :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:14

  2XL написав:Всекарту НАЛИЧНЫМИ как можно пополнить БЕЗ КОМИССИИ? Кроме касс и терминалов банка? Айбоксы может какие то?
И по процентам. 8% на остаток только по социалкам и пр., Обычно оформленные в пролёте?

Теж цікавить питання про поповнення налом без комісій через нерідні термінали.
eleutheriossandro
 
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